Стало известно, каким будет курс биткоина на следующей неделе

Аналитик Потапов: на следующей неделе биткоин будет стоить $117,5 тысячи

На следующей неделе биткоин будет стоить более $117,5 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов.

«Биткоин в начале сентября подтвердил уровень глобальной поддержки в районе $108 тыс., от которого котировки развернулись вверх и сейчас превышают $117 тыс. На текущий момент цена постепенно движется к ближайшему уровню сопротивления $117,5–120 тыс., что указывает на формирование среднесрочного восходящего импульса. В ближайшие недели ожидаем сохранения повышенной волатильности на фоне выхода ключевой макроэкономической статистики и снижения ставки Федеральной резервной системой США», — отметил Потапов.

Он допустил, что ФРС до конца года сделает еще несколько шагов по снижению ставки, и это станет позитивным фактором для биткоина.

По прогнозу Потапова, криптовалюта будет стоить $128–130 тыс. к концу сентября — началу октября.

18 cентября курс биткоина составил около $117,1 тыс. С начала 2025 года криптовалюта подорожала примерно на 14–15%.

