На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, каким будет курс биткоина на следующей неделе

Аналитик Потапов: на следующей неделе биткоин будет стоить $117,5 тысячи
true
true
true
close
Depositphotos

На следующей неделе биткоин будет стоить более $117,5 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов.

«Биткоин в начале сентября подтвердил уровень глобальной поддержки в районе $108 тыс., от которого котировки развернулись вверх и сейчас превышают $117 тыс. На текущий момент цена постепенно движется к ближайшему уровню сопротивления $117,5–120 тыс., что указывает на формирование среднесрочного восходящего импульса. В ближайшие недели ожидаем сохранения повышенной волатильности на фоне выхода ключевой макроэкономической статистики и снижения ставки Федеральной резервной системой США», — отметил Потапов.

Он допустил, что ФРС до конца года сделает еще несколько шагов по снижению ставки, и это станет позитивным фактором для биткоина.

По прогнозу Потапова, криптовалюта будет стоить $128–130 тыс. к концу сентября — началу октября.

18 cентября курс биткоина составил около $117,1 тыс. С начала 2025 года криптовалюта подорожала примерно на 14–15%.

Ранее был спрогнозирован курс биткоина на эту неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами