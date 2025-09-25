На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл причины дефицита бензина на российских АЗС

Энергетик Юшков: дефицит бензина связан с нежеланием АЗС торговать в убыток
close
Depositphotos

В нескольких российских регионах автозаправки ограничили продажу бензина, заявляя о перебоях с поставками топлива. По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это связано с нежеланием независимых АЗС работать в убыток.

Как объяснил эксперт в беседе с 360.ru, все АЗС делятся на вертикально интегрированные, то есть самостоятельно добывающие и перерабатывающие нефть, а также на независимые, приобретающие топливо на биржах. С учетом роста стоимости бензина возникает необходимость повысить отпускные цены, однако на фоне конкуренции и контроля ФАС независимые заправки пойти на этот шаг не могут, из-за чего им приходится вводить ограничения.

«Если рядом стоят две заправки — вертикально интегрированная и независимая, — получается, что у вертикально интегрированной цена меньше на рубль или два на литр. Естественно, все туда переедут просто, и все. Поэтому независимым приходится либо продавать по более низким ценам, и тогда они оказываются в убытках, либо просто не покупать на бирже бензин и не продавать его в розницу», — объяснил Юшков.

На самом деле АЗС обладают необходимыми запасами дизеля, но бензина у них нет, заключил энергоэксперт.

Напомним, накануне газета «Известия» сообщила, что в некоторых российских регионах АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина. Так, по словам президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова, некоторые сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, из-за чего и были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя. Отмечается, что основная причина такой ситуации — сезонный рост спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее стало известно, что в России сокращается число заправок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами