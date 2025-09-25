На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде спрогнозировали снижение ставки по семейной ипотеке

Сенатор Епифанова: ставку по семейной ипотеке снизят до 4% в 2025–2026 годы
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ставку по семейной ипотеке с большой долей вероятности снизят до 4% при рождении третьего ребенка уже в 2025–2026 годы, заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Вероятность снижения ставки по семейной ипотеке до 4% при рождении третьего ребенка в 2025–2026 годах достаточно высокая, так как эта инициатива активно обсуждается в Госдуме и поддерживается министерствами. Однако для того чтобы реализовать это решение раньше, нужно завершить все законодательные процедуры, обеспечить стабильное бюджетное финансирование и снизить ключевую ставку ЦБ. Я бы предложила также расширить льготный кредит по семейной ипотеке, включив в программу семьи с детьми до 14 лет и тех, кто принимает участие в специальной военной операции, чтобы помочь большему числу россиян улучшить жилищные условия», — отметила Епифанова.

По ее мнению, в целом снижение ставки по семейной ипотеке до 4% даст многодетным семьям возможность уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке примерно на 20-25%, что значительно снизит финансовую нагрузку. Сенатор призвала понимать, что ставка — не панацея, и решение жилищных проблем зависит также от цен на жилье, объемов строительства и экономической стабильности. В этой связи необходимо расширять действие семейной ипотеки на вторичный рынок жилья, которая позволила бы семьям использовать льготное кредитование при рождении каждого следующего ребенка, уверена сенатор. Такой шаг сделает жилье более доступным и будет способствовать демографическому росту, заключила Епифанова.

В Госдуме обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке до 4% при рождении третьего ребенка, сообщил 19 cентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В настоящее время ставка по семейной ипотеке составляет 6%.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти не станут отказываться от программ льготной ипотеки для некоторых регионов и для семей, воспитывающих маленького ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами