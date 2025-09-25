В Совфеде спрогнозировали снижение ставки по семейной ипотеке

Ставку по семейной ипотеке с большой долей вероятности снизят до 4% при рождении третьего ребенка уже в 2025–2026 годы, заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Вероятность снижения ставки по семейной ипотеке до 4% при рождении третьего ребенка в 2025–2026 годах достаточно высокая, так как эта инициатива активно обсуждается в Госдуме и поддерживается министерствами. Однако для того чтобы реализовать это решение раньше, нужно завершить все законодательные процедуры, обеспечить стабильное бюджетное финансирование и снизить ключевую ставку ЦБ. Я бы предложила также расширить льготный кредит по семейной ипотеке, включив в программу семьи с детьми до 14 лет и тех, кто принимает участие в специальной военной операции, чтобы помочь большему числу россиян улучшить жилищные условия», — отметила Епифанова.

По ее мнению, в целом снижение ставки по семейной ипотеке до 4% даст многодетным семьям возможность уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке примерно на 20-25%, что значительно снизит финансовую нагрузку. Сенатор призвала понимать, что ставка — не панацея, и решение жилищных проблем зависит также от цен на жилье, объемов строительства и экономической стабильности. В этой связи необходимо расширять действие семейной ипотеки на вторичный рынок жилья, которая позволила бы семьям использовать льготное кредитование при рождении каждого следующего ребенка, уверена сенатор. Такой шаг сделает жилье более доступным и будет способствовать демографическому росту, заключила Епифанова.

В Госдуме обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке до 4% при рождении третьего ребенка, сообщил 19 cентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В настоящее время ставка по семейной ипотеке составляет 6%.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти не станут отказываться от программ льготной ипотеки для некоторых регионов и для семей, воспитывающих маленького ребенка.