Мишустин сообщил о нестабильной ситуации с глобальной экономикой

Мишустин: экономика сталкивается с новыми шоками из-за нестабильности в мире
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Ситуация в мире остается нестабильной, и вместо ожидаемого восстановления глобальная экономика сталкивается с новыми шоками. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, пишет РИА Новости.

По его словам, мировая экономика также столкнулась с существенным пересмотром параметров двусторонней торговли между государствами. Усиливается и недоверие стран к прежним финансовым институтам, подчеркнул премьер-министр.

«Страны ищут новые возможности обезопасить себя от чрезмерного давления извне», — отметил он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировое сообщество вошло в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации. По словам представителя Кремля, в мире по сути исчезла возможность экономического анализа.

23 сентября президент США Дональд Трамп на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что экономика России якобы пришла в ужасное состояние из-за специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом аргументы в пользу своего высказывания американский лидер не назвал.

Ранее Решетников назвал «мягкой посадкой» замедление темпов роста экономики.

