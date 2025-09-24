На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские маркетплейсы заявили о готовности обсуждать невозвратные тарифы

Маркетплейсы выразили готовность обсуждать невозвратные тарифы на ряд товаров
true
true
true
close
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon выразили готовность рассмотреть предложение Минэкономразвития о введении невозвратного тарифа на отдельные категории товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы онлайн-ретейлеров.

«Мы готовы обсуждать предложение о применении невозврата к отдельным видам товаров», — заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

В РВБ отметили, что при принятии решений ключевым фактором должен оставаться баланс между правами покупателей на возврат товаров и интересами продавцов в части их сохранности. Там подчеркнули, что регламент в этой сфере не может быть закреплен в жесткой форме на уровне федерального закона — важно сохранить гибкость, учитывающую требования Роспотребнадзора и других профильных ведомств.

В компании Ozon заявили, что поддерживают инициативы государства, направленные на развитие добросовестной торговли. В пресс-службе онлайн-площадки подчеркнули, что готовы участвовать в обсуждении механизмов, применимых в электронной коммерции для борьбы с мошенничеством. При этом, по мнению представителей компании, необходимо сохранять системный баланс интересов как продавцов, так и покупателей.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике предложил обсудить возможность введения невозвратных тарифов на некоторые группы товаров, которые продаются через маркетплейсы. По мнению министра, данная мера может защитить бизнес от злоупотреблений со стороны потребителей или конкурентов.

Ранее ученые назвали причины снижения интереса к маркетплейсам у россиян.

