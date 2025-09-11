Ученые назвали причины снижения интереса к маркетплейсам у россиян

Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Все больше покупателей отказываются от привычки делать заказы через маркетплейсы, а число новых продавцов почти перестало расти. По данным аналитиков, в первом квартале 2025 года прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом сами площадки продолжают расширять сеть пунктов выдачи заказов, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Но в крупных городах, где рынок перенасыщен, а опыт потребителей стал более зрелым, на первый план выходят не логистика, а доверие, качество коммуникации и уникальные предложения. Эксперты Пермского Политеха называют этот процесс «дифференциацией спроса».

«Сегодня потенциальный клиент в мегаполисе смотрит не только на цену. На первый план выходят гарантии, персонализированный сервис и эксклюзивность. Это и есть эволюция цифрового рынка», — отметил Константин Антипьев, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ.

Одной из причин снижения интереса к маркетплейсам эксперты называют экономию времени: пользователи все чаще обращаются к официальным сайтам брендов, где весь ассортимент собран в одном месте.

По словам доцента кафедры «Иностранные языки и связи с общественностью» Юлии Лекторовой, бизнес инвестирует в собственные онлайн-магазины, формируя лояльное сообщество и предлагая покупателям персональные скидки, программы лояльности и гарантии подлинности продукции. Риск контрафакта и рост комиссий также подталкивают покупателей и продавцов уходить с маркетплейсов.

