В России могут ограничить возврат товаров на маркетплейсах

В РФ призвали обсудить ввод невозвратного тарифа на ряд товаров на маркетплейсах
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике предложил обсудить возможность введения невозвратных тарифов на некоторые группы товаров, которые продаются через маркетплейсы. Об этом пишет газета «Ведомости».

По мнению министра, данная мера может защитить бизнес от злоупотреблений со стороны потребителей или конкурентов.

«Когда много одежды заказывают, скажем, в Хабаровск, а потом не выкупают или покупают перед Новым годом, а возвращают после с подменами и следами ношения, это в итоге закладывается в цену» — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития отметил, что подобные ограничения нужно обсуждать с бизнесом и Роспотребнадзором. При этом в случае реализации такая мера может способствовать снижению цен на отечественную продукцию.

До этого стали известны товары с маркетплейсов, которые россияне чаще всего возвращают. Так, почти половина всех платьев и сарафанов отправляется обратно продавцам. Эта категория является лидером антирейтинга по доле возвратов — уровень выкупа составляет лишь 56,6%. На втором месте — солнцезащитные очки (65,7%), на третьем — детская обувь (68,8%).

По словам аналитика Moneyplace Анастасии Романовой, низкий процент выкупа одежды и обуви, особенно платьев и солнцезащитных очков, напрямую связан с проблемами выбора размера, материала, фасона, а также с несоответствием товара его изображению онлайн.

Ранее ученые назвали причины снижения интереса к маркетплейсам у россиян.

