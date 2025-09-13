На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России повысили пошлины на ввоз пива из недружественных стран

Правительство повысило пошлины на ввоз пива и сидра из недружественных стран
Правительство России повысило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря текущего года солодового пива и сидра из недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Постановление подписано 10 сентября и вступает в силу через 7 дней после официальной публикации.

Так, пошлина на пиво увеличена до €1,5 за литр с €1. Кроме того, пошлины на сидр, грушевый сидр и прочие игристые напитки повышены до 30% с 22,5% таможенной стоимости.

При этом в начале лета сообщалось, что Европейские страны в апреле в среднем на 25% нарастили экспорт вина и пива в РФ по сравнению с мартом. Главным европейским поставщиком хмельного напитка осталась Чехия — импорт из нее достиг €2,14 млн. Главным экспортером вина для России была Италия (€15,3 млн). В целом продажи этого напитка на российский рынок из Европы выросли до €34,8 млн.

Ранее стало известно, что в России зарубежное вино за год подорожало на 40%.

