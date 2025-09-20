На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экспорт пива из Китая в Россию побил рекорд

РИА Новости: Россия нарастила импорт пива из Китая до рекордных $6,7 млн
true
true
true
close
Depositphotos

Китай в августе увеличил экспорт пива в Россию до рекордных $6,7 млн; показатель достиг исторического максимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию таможни КНР.

Отмечается, что объем поставок растет третий месяц подряд. За август импорт вырос в 1,5 раза в месячном выражении и в 2,1 раза в годовом. Китай за месяц поставил России 7,2 млн литров пива против 3,4 млн в прошлом году. Всего за период с января по август РФ приобрела у КНР 32,2 млн литров на $29,3 млн, что в 1,6 раза превышает показатели 2024 года.

Москва вышла на первое место по закупкам китайского пива, обойдя Гонконг и Австралию.

В июле аналитики компании BarthHaas сообщили, что Россия впервые вышла на пятое место в мировом рейтинге производителей пива, сместив Германию. Согласно исследованию, производство в РФ выросло на 9% (до 9,1 млрд литров), а в ФРГ снизилось на 1% (до 8,4 млрд литров).

Ранее в России повысили пошлины на ввоз пива из недружественных стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами