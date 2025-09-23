Российские власти открыты к вопросу возвращения зарубежных компаний

Российские власти открыты к тому, чтобы обсудить вопрос возвращения зарубежных компаний, заявил «Газете.Ru» специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов по итогам встречи с руководителями компаний-членов Российско-Германской внешнеторговой палаты.

«Конечно, российские компании с радостью продолжили бы сотрудничество с немецкими партнерами, особенно в том, что касается машиностроения, поставок и производства оборудования, технологий. Однако жесткие санкционные ограничения, страх немецких компаний быть наказанными в Европе многих останавливает. И в этих условиях Россия переключается на китайских поставщиков и поставщиков из других стран. Как оказалось, чаще это и по качеству по крайней мере не хуже, при этом значительно дешевле», — сказал Титов.

По мнению спецпредставителя, заново раскрыть потенциал сотрудничества России и Германии будет непросто, и Запад явно сейчас проигрывает конкуренцию.

По наблюдениям Титова, процесс сложный, однако в РФ думают о восстановлении экономического сотрудничества. Титов заявил о важности ответных шагов немецкой стороны в этом вопросе.

