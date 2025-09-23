На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России опасаются снижения продуктивности россиян в случае увеличения отпуска

Инвестор Калинин: продуктивность россиян упадет при росте отпуска до 35 дней
Kostiantyn Voitenko/Shutterstock/FOTODOM

Увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска с текущих 28–30 рабочих дней до 35 дней приведет к снижению продуктивности россиян на 2–2,5%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» основатель «Школы трекеров», бизнес-консультант, инвестор Евгений Калинин.

«Если предложение будет принято, это приведет к сокращению годового фонда рабочих дней на 1,5–2%. Это может сократить продуктивность (объем выработки на сотрудника) на 2–2,5 % — до тех пор, пока компании не адаптируются. В нынешних экономических условиях любые дополнительные расходы — серьезная нагрузка для компаний, особенно в условиях повышения налогов. Для некоторых предприятий такие расходы могут стать критичными. Большинство подобных инициатив остаются лишь информационным шумом: без серьезной проработки и поддержки они редко приводят к реальным изменениям», — отметил Калинин.

По его словам, в странах Европы совокупная продолжительность отпуска и праздников нередко достигает сопоставимых с Россией значений. Но там выше производительность труда и действует система компенсаций бизнесу, подчеркнул Калинин. В России подобные механизмы пока не развиты, и основная нагрузка ляжет на работодателей, посетовал эксперт.

Потенциальные плюсы— снижение выгорания и повышение удовлетворенности сотрудников — не всегда перевешивают экономические риски, уверен Калинин. По его словам, особенно это проявляется в ситуации, когда роста компании за счет внешних факторов ждать не приходится: импортозамещение себя исчерпало, а поддержка ограничена. В таких условиях у компаний остается единственный путь — расти за счет повышения эффективности, заключил Калинин.

Ранее член генсовета «Деловой России» Николаев допустил, что россиянам снизят зарплату при отпуске 35 дней.

