«Не время отдыхать»: экономист рассказал, чем грозит россиянам отпуск в 35 дней

Россиянам могут снизить зарплату в случае введения отпуска в 35 дней, сказал «Газете.Ru» экономист, член генерального совета «Деловой России», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев. Он усомнился в том, что сейчас — время отдыхать и расслабляться.

Так Николаев прокомментировал предложение фракции «Справедливая Россия» увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней.

«Что за это время делать? Таких и турпутевок–то нет, разве что океанские туры. Россияне массово поедут снимать стресс в кругосветку? Или просто депутаты хотят им больше времени для дачного участка обеспечить? И не надо думать, что увеличенный отпуск улучшит благосостояние работников. Частные работодатели просто уменьшат пропорционально фонд зарплаты на другие месяцы. Бюджетным будет посложнее, но все равно справятся. Так зачем это все? Точно сейчас время отдыхать и расслабляться?» — отметил Николаев.

По его словам, предложение «Справедливой России» увеличить отпуск понять и просто, и сложно одновременно. Экономист пояснил, что для популизма нужно обещать больше денег и больше отдыха. Эксперт подчеркнул, что с 28 обязательными днями отпуска в России сегодня «мало кто в мире потягается», даже «социальные» скандинавы, не говоря уже о всяких трудоголиках вроде корейцев и китайцев.

Николаев обратил внимание на дополнительные дни отпуска для россиян по Трудовому кодексу: три календарных дня — для работников с ненормированным рабочим днем, семь дней — для работников с вредными (второй, третьей или четвертой степени) или опасными условиями труда.

В Госдуме 17 сентября предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Автор инициативы, депутат Николай Новичков, отметил, что в последние годы нагрузка и стресс на работе значительно выросли. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готово рассмотреть законопроект.

Ранее в России выступили против увеличения отпуска до 35 дней.