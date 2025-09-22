На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд передал в госсобственность АО «Ростовводоканал»

АО «Ростовводоканал», которым владел экс-замминистра энергетики, передали РФ
Тверской суд Москвы по требованию Генеральной прокуратуры (ГП) обратил в доход России около 116 млн акций АО «Ростовводоканал», фактическим владельцем которого называется осужденный за мошенничество экс-замглавы Минэнерго и президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий. Об этом сообщает ТАСС.

Другим ответчиком по иску, который московский суд удовлетворил 22 сентября полностью, был бывший глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев.

По информации Генпрокуратуры, требовавшей вернуть в государственную собственность комплекс стоимостью более 4,6 млрд рублей, с октября 2006 года предприятие находилось под контролем «Евразийского», конечным бенефициаром которого через зарубежные структуры являлся Светлицкий.

В иске утверждалось, что на полученные незаконные доходы он приобрел элитную недвижимость в московском регионе, почти 50 млн рублей перевел на банковские счета в Швейцарии и на Кипре.

18 сентября Перовский суд Москвы обратил в доход российского государства издательство «Музыка» и его 150-летний архив нотных изданий.

Ранее Генпрокуратура попросила суд обратить в собственность РФ акции группы компаний «КДВ».

