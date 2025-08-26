Генпрокуратура потребовала изъять активы владельца «Кириешек» и «Яшкино»

Генеральная прокуратура России обратилась в Тверской районный суд Москвы с исковым ходатайством признать экстремистским объединением гражданина Украины Николая Штенгелова и его сына Дениса (гражданин Австралии) и обратить в собственность государства акции группы компаний «КДВ». Об этом сообщает РИА Новости.

Штенгеловы покинули Россию более 10 лет назад.

В заявлении ГП говорится, что деятельность объединения представляет прямую угрозу жизни и здоровью россиян, основам безопасности общества и государства. Его функционирование в основном осуществляется за рубежом. В то же время финансирование объединения происходит за счет источников, расположенных на территории России, а также Австралии, Нидерландов, Украины, Хорватии и др., отмечается в иске.

Согласно информации Генпрокуратуры, Николай Штенгелов владеет крупными аграрными предприятиями на Украине. Он, как утверждается, помогал деньгами местным нацбатальонам, создал военизированное подразделение, которое в дальнейшем обеспечило кадрами батальоны ВСУ, признанные террористическими организациями и запрещенные в России: «Азов», «Айдар», «Днепр-1». Денис, в свою очередь, снабжает украинскую армию продовольствием и другими товарами, говорится в иске.

Отмечается, что основной источник дохода Штенгеловых — группа компаний «КДВ» («Бабкины семечки», «Кириешки», «Яшкино» и тд.). Капитализация корпорации оценивается в 497 млрд рублей, ее ежегодный доход составляет 756 млрд рублей, а валовая прибыль — 139 млрд рублей. Головной компанией является АО «Кондитерус Ком».

В иске также говорится, что с начала российской военной спецоперации на Украине Штенгеловы начали выводить доходы от деятельности группы компаний в юрисдикции в других странах, с тех пор за рубеж переведено более 21 млрд рублей в доход.

Ранее суд передал государству половину долей «Рижского хлеба».