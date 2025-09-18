Издательство «Музыка» перешло в собственность России

Суд в Москве передал издательство «Музыка» в собственность РФ

Перовский суд Москвы обратил в доход российского государства издательство «Музыка» и его 150-летний архив нотных изданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

«Суд постановил иск Генпрокуратуры удовлетворить в полном объеме, передать в доход государства издательство «Музыка»», — говорится в сообщении.

Также собственностью РФ стали музыкальное издательство «П. Юргенсон» и ООО «Издательство «Гамма-пресс».

Прокуратура обвиняла Зильберквита в том, что он, несмотря на законодательный запрет, будучи директором госпредприятия «Музыка», учредил частные организации ООО «Гамма-Пресс» и ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон».

Кроме того, в 2012 году Зильберквит устроил фиктивный аукцион, продав 100% акций «Музыки» издательству «Гамма-Пресс»», тем самым фактически приватизировав издательство, а вместе с ним и нотную библиотеку.

Отмечается, что впоследствии мужчина запретил бесплатный доступ к нотным изданиям, вынудив государство платить за доступ к объектам культурного наследия РФ.

Ранее Зильберквиту запретили выезд из России.