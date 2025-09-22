На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Акции «М.Видео» обвалились на фоне заявлений об допэмиссии

Стоимость акций «М.Видео» упала на 22% на фоне заявления о допэмиссии
true
true
true
close
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Стоимость акций «М.Видео» упала на 22% на фоне заявлений о допэмиссии. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 13:35 мск, ценные бумаги компании подешевели на 22,02% — до 61,8 рубля.

На этом фоне Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям «М.Видео». Торги стартовали в 13:45 мск, их окончание планировалось на 14:15 мск.

В июне акционеры «М.Видео» одобрили допэмиссию до 500 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей за ценную бумагу. Операцию планировалось провести по закрытой подписке. Теперь же совет директоров компании предложил утвердить открытую допэмиссию объемом 1,5 млрд акций. В настоящее время число акций ретейлера составляет 180 млн штук.

9 сентября акции американской корпорации Apple упали после презентации новых смартфонов iPhone 17. Ценные бумаги компании торговались на уровне $233,8 за бумагу. Снижение составило около 1,4%.

Ранее акции «Самолета» резко упали на фоне обысков в офисах компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами