Акции «М.Видео» обвалились на фоне заявлений об допэмиссии

Стоимость акций «М.Видео» упала на 22% на фоне заявления о допэмиссии

Стоимость акций «М.Видео» упала на 22% на фоне заявлений о допэмиссии. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 13:35 мск, ценные бумаги компании подешевели на 22,02% — до 61,8 рубля.

На этом фоне Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям «М.Видео». Торги стартовали в 13:45 мск, их окончание планировалось на 14:15 мск.

В июне акционеры «М.Видео» одобрили допэмиссию до 500 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей за ценную бумагу. Операцию планировалось провести по закрытой подписке. Теперь же совет директоров компании предложил утвердить открытую допэмиссию объемом 1,5 млрд акций. В настоящее время число акций ретейлера составляет 180 млн штук.

