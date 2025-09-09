Акции Apple упали после презентации новых гаджетов

Акции компании Apple упали после презентации новых iPhone 17 и других гаджетов

Акции американской компании Apple упали после презентации новых смартфонов iPhone 17, следует из данных торгов на бирже NASDAQ.

По состоянию на 23:22 акции компании торговались на уровне $233,8 за бумагу. Снижение составило около 1,4%.

9 сентября корпорация представила новую линейку смартфонов iPhone 17. Наиболее заметной новинкой стал iPhone 17 Air — первая за несколько лет полностью новая модель смартфона компании. Это самый тонкий и, по заявлению производителя, самый прочный iPhone.

Air получил корпус толщиной 5,6 мм, 6,5-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит, а также A19 Pro — самый мощный на данный момент чип для смартфонов. Батареи тонкому Air хватит на день использования, а с MagSafe-пауэрбанком он сможет проигрывать видео 40 часов.

Базовый iPhone 17 оснащен увеличенным с 6,1 до 6,3 дюймов дисплеем с частотой 120 Гц. Также Apple представила смартфоны iPhone 17 Pro и Pro Max. У них по-прежнему будут экраны размером 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Основной корпус старших моделей выполнен из алюминия и титана, на задней панели — стеклянная площадка для беспроводной зарядки. По заявлениям Apple, новые Pro-версии iPhone получили лучшую батарею среди смартфонов компании — она обеспечивает до 39 часов просмотра видео.

Также на презентации показали наушники AirPods Pro 3 и несколько версий новых часов Apple Watch.

Ранее были названы российские цены на iPhone 17.