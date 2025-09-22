В России упали продажи мяса для шашлыка

«Ъ»: продажи мяса для шашлыка в РФ снизились на 11,3% из-за холодного лета

Продажи мяса для шашлыка в РФ в период с мая по август 2025 года снизились на 11,3% из-за холодного лета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитической компании «Нильсен».

При этом в период с января по август 2025 года продажи мяса для шашлыка в натуральном выражении снизились на 4,4% год к году, а в денежном — на 1,3%.

Отмечается, что граждане все чаще стремятся покупать сырое мясо вместо наборов для шашлыка, чтобы рационализировать свои расходы на фоне роста цен на продукты.

До этого сообщалось, что 60% россиян ездят на дачу за отдыхом и шашлыками.

26% опрошенных сообщили, что за городом они чаще всего жарят шашлыки и устраивают застолья, 22% — предпочитают просто отдыхать. 16% проголосовали за загорание и купание в бассейне, уход за садом и огородом и поедание овощей и ягод с грядки.

По словам аналитиков, с приходом тепла спрос на товары для дачи и барбекю вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

Ранее в Курске школьники сожгли ветки в Вечном огне и спели песню про шашлык.