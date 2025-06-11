Большинство россиян ездят на дачу за отдыхом и шашлыками

Более половины (60%) россиян приезжают на дачу, чтобы отдохнуть и пожарить шашлык. Это показало исследование сети гипермаркетов «О'КЕЙ», с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

26% опрошенных сообщили, что за городом они чаще всего жарят шашлыки и устраивают застолья, 22% — предпочитают просто отдыхать. 16% проголосовали за загорание и купание в бассейне, уход за садом и огородом и поедание овощей и ягод с грядки.

По словам аналитиков, с приходом тепла спрос на товары для дачи и барбекю вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Этим летом россияне активно покупают отечественные мангалы, грили и качели. Для 32% респондентов дача — это место для отдыха, еще 11% связывают ее с семейной традицией. 9% рассматривают дачу как возможность заняться физическим трудом и отвлечься от рутины офисной жизни, 7% — посещают участок по привычке.

Травматолог-ортопед ГУТА КЛИНИК Михаил Хмыров до этого рассказал «Газете.Ru» о самых частых травмах, которые встречаются в летний сезон на дачах. По его словам, мангал, газовые духовки и плиты, бойлеры могут привести к получению ожогов различной степени тяжести. По его словам, химические вещества, которые есть на даче, могут стать причиной как химического ожога, так и отравления.

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