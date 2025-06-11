На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство россиян ездят на дачу за отдыхом и шашлыками

«О'КЕЙ»: 60% россиян ездят на дачу за отдыхом и шашлыками
close
Shutterstock

Более половины (60%) россиян приезжают на дачу, чтобы отдохнуть и пожарить шашлык. Это показало исследование сети гипермаркетов «О'КЕЙ», с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

26% опрошенных сообщили, что за городом они чаще всего жарят шашлыки и устраивают застолья, 22% — предпочитают просто отдыхать. 16% проголосовали за загорание и купание в бассейне, уход за садом и огородом и поедание овощей и ягод с грядки.

По словам аналитиков, с приходом тепла спрос на товары для дачи и барбекю вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Этим летом россияне активно покупают отечественные мангалы, грили и качели. Для 32% респондентов дача — это место для отдыха, еще 11% связывают ее с семейной традицией. 9% рассматривают дачу как возможность заняться физическим трудом и отвлечься от рутины офисной жизни, 7% — посещают участок по привычке.

Травматолог-ортопед ГУТА КЛИНИК Михаил Хмыров до этого рассказал «Газете.Ru» о самых частых травмах, которые встречаются в летний сезон на дачах. По его словам, мангал, газовые духовки и плиты, бойлеры могут привести к получению ожогов различной степени тяжести. По его словам, химические вещества, которые есть на даче, могут стать причиной как химического ожога, так и отравления.

Ранее в Роскачестве разъяснили главные правила установки забора на даче.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами