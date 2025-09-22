Аналитики уличили работодателей в РФ в парадоксальном поведении

Forbes: работодатели в РФ сокращают расходы на персонал на фоне роста зарплат

Работодатели в РФ сокращают расходы на персонал, однако заработные платы проходолжают расти. Это выяснили эксперты консалтингового агентства Б1, передает Forbes.

В исследовании рынка приняли участие 243 компании, предоставившие данные по более чем тысяче предприятий.

Треть опрошенных компаний назвали снижение расходов на сотрудников одним из приоритетов работы, причем в 2024 году при аналогичном опросе такой приоритет отметили только 25% компаний.

Несмотря на это, российские работодатели опережающими темпами пересматривают заработные платы в сторону повышения. Так, в 2024 году средний суммарный процент повышения заработных плат превысил запланированные 10% на 2%, в 2025 году повышение заработных плат планируют или уже произвели 90% компаний, а в 2026 году его планируют 82% компаний. При этом большая часть компаний планирует индексировать заработные платы не всем сотрудникам сразу, а применять индивидуальный подход.

До этого Россия заняла третье место в «Большой двадцатке» по гендерному неравенству зарплат. Гендерный разрыв в оплате труда в России превысил 30%.

Ранее в Госдуме назвали способ выровнять зарплаты женщин и мужчин в России.