В Госдуме назвали способ выровнять зарплаты женщин и мужчин в России

Сократить разницу между зарплатами мужчин и женщин должно государство, а не бизнес, заявила «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Ранее СМИ сообщили, что гендерный разрыв в оплате труда в России превышает 30%.

«Рейтинг для нас не новость. Два года назад приняли национальную стратегию защиты женщин, где правительство поставило себе задачу — выровнять заработную плату женщин и мужчин. До сегодняшнего дня проблема не решена. Более того, полтора десятка лет назад, когда мы еще участвовали в международном форуме в Давосе, России была выставлена желтая карточка за нарушение прав женщин в части оплаты труда. Поэтому говорить о том, что у нас женский вопрос решен окончательно, — закрывать глаза самим себе», — сказала она.

Останина объяснила, почему российский бизнес не сможет сократить разрыв в зарплатах.

«Взваливать ответственность или переносить задачи, которые обязано выполнять социальное государство, на бизнес — несправедливо. Нужно рассмотреть вопрос о том, что имеющиеся сейчас выплаты увеличивают статистику гендерного разрыва в зарплате. Но согласитесь, если это многодетная семья, как правило, зарабатыванием денег занят мужчина, а мама воспитывает детей: ей идет пенсионный стаж, мы сейчас его увеличивали, и мама получает только декретные выплаты, и то до полутора лет. А потом единое пособие, которое идет в копилку семье, но не считается зарплатой женщины. Ну как вы заставите работодателя платить женщине, если она, условно, трудоустроена, родила троих детей, но много лет находится в декретном отпуске, особенно если это малый и средний бизнес, который сам просел», — пояснила она.

Депутат считает важным обратить внимание на зарплаты женщин в бюджетной сфере. По ее словам, в регионах необходимо уменьшить разрыв.

«Еще раз вернемся к обязательствам государства. Женщины, как правило, у нас работают в бюджетной сфере: врачи, учителя. Была в Иркутской области, республике Хакасии, в Новосибирской области — мало видела медбратьев. В основном это медсестры. Мало видела фельдшеров мужчин, в основном это женщины. Вот откуда все идет — это бюджетные организации, и без решения проблемы повышения зарплаты в бюджетных организациях мы не сможем решить проблему выравнивания доходов женщин и мужчин», — сказала она.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб разных стран и открытые данные сообщило, что Россия заняла третье место в рейтинге стран «Большой двадцатки» с гендерным разрывом в оплате труда. По итогам 2023 года, зарплаты женщин в России оказались на 30,36% ниже зарплат мужчин.

