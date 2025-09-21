На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия заняла третье место по гендерному неравенству зарплат

РИА Новости: гендерный разрыв в оплате труда в России превысил 30%
close
Depositphotos

Россия вошла в тройку стран «Большой двадцатки» с самым большим разрывом в оплате труда между мужчинами и женщинами. Такие выводы сделало РИА Новости на основе анализа данных национальных статистических ведомств и открытых источников.

Согласно исследованию, первое место по масштабам разрыва заняла Южная Корея, где женщины в среднем получают на 32,5% меньше мужчин. Второе место у Индии с показателем 30,41%. На третьей позиции оказалась Россия, где разница в заработной плате составила 30,36% по итогам 2023 года.

Схожая ситуация наблюдается и в ряде других государств G20: в Саудовской Аравии разрыв равен 28,2%, в Турции — 27,1%, Великобритании — 26,8%, Аргентине — 26,33%, Японии — 26,27%. В Италии женщины получают на четверть меньше мужчин, а во Франции и Мексике — более чем на 20%.

Наименьшее отставание зафиксировано в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%). В США разница составила 17,3%, в Германии — 15,6%, а в Бразилии — 18,1%.

В июне 2025 года женщины в России трудоустраивались в среднем за пять месяцев и три дня — на четыре дня быстрее мужчин, писали «Известия» на основе статистики Росстата.

Ранее Минтруд решил поддержать деньгами заводы с неполной занятостью.

