ЕС увеличил закупки лисичек в России

РИА: ЕС в июле увеличил импорт лисичек из России на 17%
true
true
true
close
Пресс-служба ресторана Zarnizza

Евросоюз в июле импортировал из России в денежном выражении лисичек на €5,4 млн, что на 17% больше, чем годом ранее. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

ЕС начал регулярно импортировать российские лисички в 2022 году, чаще всего грибы закупаются в период с июня по ноябрь. В этом году импорт начался в первым месяц лета, объем составил €615,7 тыс.

Больше всего из членов ЕС этот вид грибов в июле закупила Литва — €4,5 млн. В больших объемах их также импортировали Германия (€475,3 тыс.), Словения (€238,9 тыс.) и Австрия (€81,8 тыс.).

Россия по итогам июля заняла второе место среди основных поставщиков лисичек в ЕС. На первом месте оказалась Белоруссия с €7,7 млн.

Вид грибов семейства лисичковых растет в Европе от Скандинавии до Средиземноморского бассейна, а также в Сибири и на Дальнем востоке, в основном в лиственных и хвойных лесах.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого продлил специальные меры во внешней торговле до конца 2027 года.

Ранее врач рассказал о неожиданной пользе грибов.

