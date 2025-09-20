На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до однозначного значения в 2026 году

Алексей Никольский/РИА Новости

К концу 2026 года значение ключевой ставки может достичь однозначного показателя. Об этом рассказал советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на площадке XVI фестиваля науки юга России, передает ТАСС.

Он отметил, что на 2026 год прогноз среднегодового значения ключевой ставки в России составляет 12-13%.

«Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной», — уточнил он.

По словам Тремасова, такой сценарий возможен, но это далеко не предопределено.

Центробанк России на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением.

Эксперты назвали данное решение осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%. Российский фондовый рынок отреагировал на решение Банка России падением. Почему регулятор решил именно так и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Банк России ужесточил правила выдачи онлайн-займов.

