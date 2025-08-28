ЦБ РФ ужесточил правила выдачи онлайн-займов

Микрофинансовые организации (МФО) обязаны будут при выдаче онлайн-займа проверять на подлинность данные заемщика. Об этом сообщается на сайте Банка России.

В частности, теперь МФО будут обязаны сверить имя, отчество и фамилию человека, который хочет взять заем, а также владельца счета или карты, на которые поступят деньги. Для этого они будут запрашивать в банке информацию о владельце счета или карты, говорится в сообщении регулятора.

Чтобы ускорить выдачу займа, человек может сам предоставить заверенную справку из Федеральной налоговой службы об открытых им счетах и картах.

Центробанк отмечает, что для клиентов, которые уже брали в МФО два займа или более в течение года до даты нового заявления и использовали тот же банковский счет или карту, проверка не требуется.

Кроме того, Центробанк может обязать банки переоценивать стоимость жилья после выдачи ипотеки. Такая переоценка задумывается регулярной и позволит просчитать риск-вес после оформления ипотеки. Внедрить механизм могут не ранее первого полугодия 2027 года.

Ранее Мантуров рассказал о влиянии снижения ставки ЦБ на российский бюджет.