Евросоюз намерен снизить потолок цен на российскую нефть в новом пакете санкций

Фон дер Ляйен: ЕС установит потолок цен на российскую сырую нефть в $47,6
В рамках 19-го пакета санкций Европейский союз (ЕС) намерен установить потолок цен на российскую сырую нефть в $47,6. Об этом говорится в опубликованном на сайте Еврокомиссии заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы только что снизили ценовой потолок на сырую нефть до $47,6», — уточнила она.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает в рамках 19-го пакета антироссийских санкций использовать замороженные активы РФ для обеспечения кредитов Украине.

18 сентября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в ходе визита в Великобританию заявил, что готов ввести новые санкции против России, только если союзники Вашингтона прекратят покупать российскую нефть.

Ранее эксперт сравнил с игрой в горячую картошку разногласия США и ЕС по санкциям.

