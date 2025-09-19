На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт сравнил с игрой в горячую картошку разногласия США и ЕС по санкциям

Аналитик Юшков: Трамп понимает, что санкции против нефти из РФ навредят США
Максим Богодвид/РИА Новости

Если бы санкции против российской нефти были безболезненными для США, американский лидер Дональд Трамп давно бы их ввел, как против иранской или венесуэльской. Однако Соединенные Штаты по-прежнему остаются импортерами, а значит цены на топливо внутри страны зависят от мирового рынка. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

По словам эксперта, в этой ситуации Белый дом и его партнеры вынуждены перекладывать ответственность друг на друга.

«Эту тему санкций они перекидывают как горячую картошку. Европейцы говорят: вводите жесткие меры против России. А Трамп отвечает: да я-то введу, это вы сначала введите санкции против России, вы хотя бы откажитесь от русской нефти», — сказал Юшков.

В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Также президент США заявил, что государства Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50-100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что санкциям предпочитает пошлины.

