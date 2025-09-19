В Ozon прокомментировали новость о повышении тарифов на логистику

Повышение тарифов логистики в Ozon не будет касаться товаров стоимостью менее 300 рублей и объемом меньше 3 л. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В сообщении уточнили, на долю таких товаров приходится порядка 80% от общего потока.

«Отметим, что в течение года тарифы на логистику для продавцов меняются — не всегда в сторону повышения. Например, в июне мы значительно снизили стоимость «последней мили», то есть доставки со склада до пункта выдачи заказов — не более 25 рублей за товар вместо 500 рублей», — добавили в пресс-службе.

Представители добавили, что стабильная работа складов позволит нормализовать сроки доставки заказов Ozon в Москве и Санкт-Петербурге.

19 сентября сообщалось, что Ozon увеличит тарифы для продавцов на логичтику и внесет изменения в правила возврата товаров с 1 октября. Повышение коснется только части ассортимента. Для продукции объемом свыше 3 литров базовая стоимость логистики сохранится, однако плата за каждый дополнительный литр увеличится: для товаров на складах Ozon с 10 до 15 рублей, для селлеров со своими складами — с 18 до 23 рублей.

В Ozon объяснили, что корректировка ставок связана с масштабным развитием складской сети: за год площади выросли на треть до 3,7 млн кв. м, и компания продолжает открывать новые объекты.

Ранее россиян предупредили о подорожании крупногабаритных товаров.