Ozon повышает тарифы на логистику для продавцов

С 1 октября Ozon увеличит тарифы для продавцов на логичтику и внесет изменения в правила возврата товаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Повышение коснется только части ассортимента. Для продукции объемом свыше 3 литров базовая стоимость логистики сохранится, однако плата за каждый дополнительный литр увеличится: для товаров на складах Ozon с 10 до 15 рублей, для селлеров со своими складами — с 18 до 23 рублей. При этом для 80% ассортимента, включая доступные позиции стоимостью до 300 рублей, условия останутся прежними.

В Ozon объяснили, что корректировка ставок связана с масштабным развитием складской сети: за год площади выросли на треть до 3,7 млн кв. м, и компания продолжает открывать новые объекты. Это, по данным маркетплейса, позволяет привлекать больше покупателей, что увеличивает число и частоту заказов у селлеров.

С 1 октября изменится и порядок возвратов для продавцов, работающих со своих складов: отмененные или возвращенные товары будут направляться на ближайший фулфилмент Ozon. По оценке компании, это позволит перепродавать товар в три раза быстрее и снизить издержки на логистику.

Для ряда категорий сохраняются исключения: ювелирные изделия, товары под заказ, а также продукция, запрещенная к хранению на складах Ozon (например, шины или удобрения) будут возвращаться напрямую продавцам.

Ранее россиян предупредили о повышении цен из-за логистического коллапса у Ozon.