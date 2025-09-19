Россиян предупредили о подорожании крупногабаритных товаров

Цены на крупногабаритные товары в Ozon вырастут на 5–10% из-за повышения тарифов для продавцов, спрогнозировал для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Повышение затрат на логистику, безусловно, отразится на конечной стоимости таких товаров для потребителей. Исходя из озвученных планов, с 1 октября 2025 года стоимость каждого дополнительного литра для продавцов, работающих по модели FBO, увеличится с 10 до 15 рублей, а для селлеров на FBS — с 18 до 23 рублей . Это может привести к росту цен на указанные категории товаров в пределах 5–10%, однако точные цифры будут зависеть от политики конкретных продавцов и их способности оптимизировать свои издержки», — отметил Мосягин.

Он не ожидает существенного снижения покупательской активности. По словам экономиста, опыт подобных изменений, например, в июне 2025 года, когда Ozon также повышал тарифы, показал, что рынок адаптируется за счет перераспределения затрат между участниками цепочки. Кроме того, маркетплейсы остаются ключевыми каналами продаж для россиян, а их доля в онлайн-торговле превышает порядка 80%, подчеркнул эксперт. Он добавил, что товары объемом более 3 литров часто относятся к категориям с низкой эластичностью спроса (например, бытовая химия, напитки, товары для дома), поэтому их потребление не подвержено резким колебаниям.

По мнению Мосягина, ситуация не является критичной для граждан, так как повышение затронет лишь часть ассортимента. Экономист сослался на данные Ozon, по которым для 8 из 10 товаров, включая недорогие позиции до 300 рублей, условия не изменятся. Эксперт сказал, что маркетплейсы активно развивают логистическую инфраструктуру, что в долгосрочной перспективе может компенсировать издержки. Однако Мосягин отметил, что повторяющееся повышение тарифов создает дополнительную нагрузку на продавцов, и в конечном итоге может сказаться на ценах для потребителей.

Мосягин заключил, что дифференциация тарифов в зависимости от объема и веса товара является стандартом для логистических систем во многих странах — например, в США и Китае крупные маркетплейсы часто используют аналогичные подходы, особенно для габаритных и тяжелых товаров. Однако прямых данных о применении таких мер именно для товаров от 3 литров в других странах экономист не встречал.

Ранее сообщалось, что Ozon с 1 октября повысит тарифы для продавцов товаров объемом более 3 литров.