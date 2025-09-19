На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили открывать долгосрочные вклады младенцам

CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В России нужно автоматически открывать счета долгосрочных сбережений новорожденным гражданам. С таким предложением выступил депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин. О своем предложении, которое в ближайшее время поступит в правительство, он рассказал «Газете.Ru». Документ есть в распоряжении редакции.

«Размер стартовой суммы может меняться. В рамках пилотного проекта предлагаю вносить сумму от 15 тыс. рублей. Данный опыт позволит оценить дальнейшие перспективы подобной формы государственной поддержки. В 2024 году в России родилось 1 222 408 детей, следовательно, траты федерального бюджета составили бы 18 млрд рублей в год. Новорожденному открывается счет программы сроком от 16 лет. Денежные средства можно будет использовать для обучения, улучшения жилищных условий, снять (под контролем органов опеки и попечительства). Эти деньги — собственность исключительно новорожденного», — пояснил депутат Никитин суть предложения.

Он уточнил, что родители не должны иметь права распоряжаться счетом, за исключением случаев необходимости лечения ребенка и иных экстренных ситуаций по согласованию с профильными ведомствами.

По словам Анатолия Никитина, родители смогут определять приоритетного оператора, который будет управлять денежными средствами. Например, в 2024 году россияне заработали 17,8% годовых по программе долгосрочных сбережений (ПДС), уточнил депутат.

Считаю необходимым также разрешить родителям ежегодно возвращать НДФЛ с внесенных сумм (до 400 000 рублей в год), добавил Никитин.

Он привел пример. Родители не вносили денежные средства на счет ПДС на протяжении 18 лет. Средняя доходность составила 14% годовых. Это в итоге 139 тыс. рублей, которыми ребенок сможет воспользоваться.

«Подобный инструмент может быть особенно эффективным, если родители будут делать даже минимальные взносы. В таком случае речь пойдет о миллионах рублей на счете ребенка по достижении им возраста 16 или 18 лет. При этом подобная программа поддержки не требует со стороны государства колоссальных трат из бюджета», — заключил депутат.

По данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», 31% опрошенных россиян вложили деньги в ПДС.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков допустил, что к 2026 году в ПДС будет вложено 2,3 трлн рублей средств россиян.

