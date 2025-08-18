В России ожидают вложений 2,3 трлн рублей в долгосрочные сбережения к 2026 году

Уже 6 млн россиян вложили деньги в программу долгосрочных сбережений (ПДС), оценил для «Газеты.Ru» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Он допустил, что к 2026 году в ПДС будет вложено 2,3 трлн рублей средств россиян.

«Важность долгосрочного финансового планирования осознают все больше людей. Уже около 6 млн россиян стали участниками ПДС, сделав выбор в пользу заблаговременной заботы о своем материальном благополучии. Суммарный объем привлеченных средств превысил 400 млрд рублей. Этот уже четко оформившийся тренд дает основания полагать, что поставленная президентом задача увеличить объемы привлеченных средств до уровня 1% от ВВП к 2026 году вполне достижима. К указанному сроку общий объем взносов в ПДС может приблизиться к отметке в 2,3 трлн рублей. В свете этой динамики перспективы развития программы выглядят относительно прозрачными: к 2030 году этот показатель имеет шанс удвоиться и достичь отметки в 4,4 трлн рублей, а при самом позитивном развитии событий даже утроиться», — отметил Беляков.

По его словам, многие пока опасаются неизвестности и боятся рисковать своими деньгами, поэтому важна просветительская работа с населением. Беляков также призвал обратить внимание на ожидаемую осенью возможность привлечения работодателей к софинансированию счетов сотрудников в ПДС за счет новых налоговых льгот. Это, по мнению эксперта, не только повысит мотивацию сотрудников, но и откроет новые горизонты для российских компаний. Интеграция ПДС в корпоративную среду может стать настоящим прорывом, и Беляков допустил, что его прогнозы окажутся заниженными.

