На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ожидают вложений 2,3 трлн рублей в долгосрочные сбережения к 2026 году

Глава НАПФ Беляков: россияне вложат 2,3 трлн рублей в ПДС к 2026 году
true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Уже 6 млн россиян вложили деньги в программу долгосрочных сбережений (ПДС), оценил для «Газеты.Ru» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Он допустил, что к 2026 году в ПДС будет вложено 2,3 трлн рублей средств россиян.

«Важность долгосрочного финансового планирования осознают все больше людей. Уже около 6 млн россиян стали участниками ПДС, сделав выбор в пользу заблаговременной заботы о своем материальном благополучии. Суммарный объем привлеченных средств превысил 400 млрд рублей. Этот уже четко оформившийся тренд дает основания полагать, что поставленная президентом задача увеличить объемы привлеченных средств до уровня 1% от ВВП к 2026 году вполне достижима. К указанному сроку общий объем взносов в ПДС может приблизиться к отметке в 2,3 трлн рублей. В свете этой динамики перспективы развития программы выглядят относительно прозрачными: к 2030 году этот показатель имеет шанс удвоиться и достичь отметки в 4,4 трлн рублей, а при самом позитивном развитии событий даже утроиться», — отметил Беляков.

По его словам, многие пока опасаются неизвестности и боятся рисковать своими деньгами, поэтому важна просветительская работа с населением. Беляков также призвал обратить внимание на ожидаемую осенью возможность привлечения работодателей к софинансированию счетов сотрудников в ПДС за счет новых налоговых льгот. Это, по мнению эксперта, не только повысит мотивацию сотрудников, но и откроет новые горизонты для российских компаний. Интеграция ПДС в корпоративную среду может стать настоящим прорывом, и Беляков допустил, что его прогнозы окажутся заниженными.

Ранее россиянам рассказали, как накопить 2,5 млн рублей с помощью ПДС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами