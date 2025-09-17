На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян перевели пенсию в ПДС

Почти треть опрошенных россиян вложились в программу долгосрочных сбережений
true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина опрошенных россиян (46%) рассматривают программу долгосрочных сбережений (ПДС) как способ накопить на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Практические шаги сделали 31% участников опроса: они либо перевели накопительную часть пенсии, сформированную до 2014 года, в ПДС, либо открыли долгосрочный счет для личных взносов. Год назад лишь 69% опрошенных заявляли, что слышали о ПДС, однако активного интереса программа не вызывала. Сейчас уже 77% опрошенных россиян знакомы с программой. Всего на пенсию сейчас копят 83% респондентов против 70% в прошлом году.

Опыт первых вкладчиков в ПДС оказался неоднородным. Большинство (54%) отметили, что вложения уже приносят доход, средний уровень которого оценивается в диапазоне 15–22% годовых. 48% удовлетворены результатами и считают формат выгодным. Вместе с тем 15% признались, что пожалели о вложении: главным образом из-за того, что не до конца разобрались в долгосрочности программы и рассчитывали получить доступ к деньгам раньше. Еще 12% отмечают сложность условий и недостаточную информированность.

Отдельным источником недовольства стали случаи потери дохода при переходе из одного НПФ в другой. По данным опроса, около 9% участников, решивших сменить фонд досрочно, лишились начисленной доходности: средства были переведены в новый фонд без учета прибыли, которая оставалась у прежнего страховщика. Важно знать — сохранить доход можно только при смене фонда раз в пять лет или в случае его реорганизации. Остальные 16% считают, что выгоду программы можно будет оценить лишь по ее окончании.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков допустил, что к 2026 году в ПДС будет вложено 2,3 трлн рублей средств россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами