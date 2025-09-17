Стало известно, сколько россиян перевели пенсию в ПДС

Почти половина опрошенных россиян (46%) рассматривают программу долгосрочных сбережений (ПДС) как способ накопить на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Практические шаги сделали 31% участников опроса: они либо перевели накопительную часть пенсии, сформированную до 2014 года, в ПДС, либо открыли долгосрочный счет для личных взносов. Год назад лишь 69% опрошенных заявляли, что слышали о ПДС, однако активного интереса программа не вызывала. Сейчас уже 77% опрошенных россиян знакомы с программой. Всего на пенсию сейчас копят 83% респондентов против 70% в прошлом году.

Опыт первых вкладчиков в ПДС оказался неоднородным. Большинство (54%) отметили, что вложения уже приносят доход, средний уровень которого оценивается в диапазоне 15–22% годовых. 48% удовлетворены результатами и считают формат выгодным. Вместе с тем 15% признались, что пожалели о вложении: главным образом из-за того, что не до конца разобрались в долгосрочности программы и рассчитывали получить доступ к деньгам раньше. Еще 12% отмечают сложность условий и недостаточную информированность.

Отдельным источником недовольства стали случаи потери дохода при переходе из одного НПФ в другой. По данным опроса, около 9% участников, решивших сменить фонд досрочно, лишились начисленной доходности: средства были переведены в новый фонд без учета прибыли, которая оставалась у прежнего страховщика. Важно знать — сохранить доход можно только при смене фонда раз в пять лет или в случае его реорганизации. Остальные 16% считают, что выгоду программы можно будет оценить лишь по ее окончании.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков допустил, что к 2026 году в ПДС будет вложено 2,3 трлн рублей средств россиян.