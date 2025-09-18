На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство утвердило льготные кредиты для застройщиков в малых городах

Мишустин: застройщики в малых городах смогут получить льготные кредиты
Depositphotos

Российское правительство запускает субсидирование кредитов для застройщиков в малых городах, которые работают в рамках механизма проектного финансирования. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина, приводит его слова ТАСС.

«Там, где объем строительства небольшой, нужна дополнительная помощь для возведения многоквартирных домов, которые планировались к вводу в следующем году. Чтобы компании не только смогли завершить начатые проекты, но и выполнить свои обязательства перед людьми, — сказал он.

Он добавил, что в рамках программы по таким объектам компенсируют ставку проектного финансирования до уровня в 12%. Это также распространится на застройщиков, привлекающих средства по договорам долевого участия.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли» заявил, что российские власти разрешили застройщикам переносить сроки ввода жилья в качестве антикризисной меры.

Ранее риелтор объяснил, почему застройщики переносят сроки сдачи жилья.

