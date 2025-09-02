Мишустин заявил о снижении спроса на рынке жилья в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что спрос на рынке жилья в РФ снижается. Об этом сообщает ТАСС.

«По ряду причин спрос на рынке жилья снижается. Эту важнейшую тему мы недавно обсуждали в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросу развития инфраструктуры для жизни у президента. Чтобы преодолеть такую тенденцию, разработаны необходимые решения», — сказал премьер.

По словам Мишустина, прежде всего речь идет о дополнительных комиссиях, которые банки брали за льготные ипотечные кредиты. Он напомнил, что президент России Владимир Путин назвал эту практику недопустимой, подчеркнув, что государство уже субсидирует выдачу таких ссуд. В результате все основные кредитные организации отменили эти комиссии. Кроме того, были расширены лимиты ипотечных программ, чтобы застройщики могли продолжать работу, на рынке появлялись новые дома, а граждане имели возможность выбрать подходящее жилье.

По словам премьер-министра, правительство совместно с Центробанком разработало инициативу временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование новостроек. Он отметил, что это прежде всего должно поддержать ситуацию в малых городах, где объем строительства невелик и необходима дополнительная помощь для реализации объектов, планируемых к вводу в следующем году. Он добавил, что инициатива позволит компаниям завершить уже начатые проекты и приступить к новым, а жители смогут своевременно получить свои квартиры.

Ранее финансист спрогнозировал ставки по ипотеке в России в 2026 году.