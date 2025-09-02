На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мишустин заявил о снижении спроса на рынке жилья в России

Мишустин: правительство примет меры в связи с падением спроса на рынке жилья
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что спрос на рынке жилья в РФ снижается. Об этом сообщает ТАСС.

«По ряду причин спрос на рынке жилья снижается. Эту важнейшую тему мы недавно обсуждали в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросу развития инфраструктуры для жизни у президента. Чтобы преодолеть такую тенденцию, разработаны необходимые решения», — сказал премьер.

По словам Мишустина, прежде всего речь идет о дополнительных комиссиях, которые банки брали за льготные ипотечные кредиты. Он напомнил, что президент России Владимир Путин назвал эту практику недопустимой, подчеркнув, что государство уже субсидирует выдачу таких ссуд. В результате все основные кредитные организации отменили эти комиссии. Кроме того, были расширены лимиты ипотечных программ, чтобы застройщики могли продолжать работу, на рынке появлялись новые дома, а граждане имели возможность выбрать подходящее жилье.

По словам премьер-министра, правительство совместно с Центробанком разработало инициативу временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование новостроек. Он отметил, что это прежде всего должно поддержать ситуацию в малых городах, где объем строительства невелик и необходима дополнительная помощь для реализации объектов, планируемых к вводу в следующем году. Он добавил, что инициатива позволит компаниям завершить уже начатые проекты и приступить к новым, а жители смогут своевременно получить свои квартиры.

Ранее финансист спрогнозировал ставки по ипотеке в России в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами