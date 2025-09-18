Застройщикам разрешили переносить сроки ввода объектов в России

Российские власти разрешили застройщикам переносить сроки ввода жилья в качестве антикризисной меры. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли», трансляция велась в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что не видит в этом рисков.

«Мы как антикризисную меру разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода для того, чтобы точно гарантированно построить дома. Сказать, что у нас какие-то сейчас огромные риски, — не скажу. Отдельные случаи есть, но мы считаем, что в целом эту ситуацию переживем», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что возможность приобрести жилье зависит от доходов населения, ипотечной ставки и стоимости строительства. По словам вице-премьера, ситуация улучшится, если ключевая ставка будет снижаться быстрее.

«Чем быстрее она будет снижаться, тем больше будет возможностей по притоку средств в ипотеку», — пояснил вице-премьер.

Хуснуллин указал, что 20% девелоперов затягивают сроки сдачи жилых домов.

1 сентября член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев призвал запретить ипотеку на строящееся жилье.

По его словам, сегодня в России большое количество сделок на рынке жилья заключается с помощью рассрочки от застройщика, причем этот механизм грозит покупателям серьезными рисками. Исключить их можно лишь одним способом — разрешить ипотеку только на квартиры в домах, официально введенных в эксплуатацию.

