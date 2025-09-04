Риелтор объяснил, почему застройщики переносят сроки сдачи жилья

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление замглавы Минстроя Никиты Стасишина о том, что примерно у 30% новостроек в России перенесены сроки ввода в эксплуатацию.

Причиной сложившейся ситуации, по словам эксперта, является введенный ранее мораторий на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам.

«Как только штрафы появятся вновь, ситуация резко изменится. А пока действует мораторий, застройщики извлекают из него выгоду. Во-первых, можно остановить стройку и перевести бригаду на другой объект, который строительная компания считает более приоритетным. В результате застройщик экономит на рабочей силе», — отметил Барсуков.

Кроме того, при сдаче дома в эксплуатацию застройщику приходится оформлять не распроданные квартиры в собственность и платить дополнительные налоги, поэтому перенос сроков опять же выгоден для строительных компаний, добавил он.

Член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев до этого призвал запретить ипотеку на строящееся жилье.

По его словам, сегодня в России большое количество сделок на рынке жилья заключается с помощью рассрочки от застройщика, причем этот механизм грозит покупателям серьезными рисками. Исключить их можно лишь одним способом — разрешить ипотеку только на квартиры в домах, официально введенных в эксплуатацию.

Ранее риелтор объяснила, какие квартиры стоит покупать для последующей сдачи в аренду.