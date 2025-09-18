На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силуанов заявил о планах Минфина снизить зависимость бюджета от нефти и газа

Силуанов: Минфин закладывает в бюджет РФ снижение зависимости от нефти и газа
true
true
true

Министерство финансов России закладывает в бюджет страны снижение зависимости от нефти и газа. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ), пишет ТАСС.

По его словам, это необходимо для того, чтобы сделать более устойчивыми финансы. Предлагается закладывать в бюджете снижение зависимости от различных ограничений, в том числе от нефтегазовых доходов.

«Сегодня это $60 за баррель, к 2030 году планируем до $55. Каждый год будем снижать зависимость бюджета от нефти и газа», — отметил министр.

Он добавил, что цена отсечения будет сокращаться на $1 ежегодно.

По данным Минфина РФ, за июль 2025 года объем нефтегазовых доходов России уменьшился в годовом выражении на 27% — до 787,3 млрд рублей. В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2024 года нефтегазовые доходы России составили 1,079 трлн рублей.

Также, как следует из статистики, в январе-июле текущего года нефтегазовые доходы уменьшились на 18,5%. По итогам первого полугодия они составили 5,522 трлн рублей.

Ранее Силуанов нашел «антитела» у российской экономики.

