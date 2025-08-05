Доходы бюджета России от продажи нефти и газа снизились

По итогам июля 2025 года объем нефтегазовых доходов России уменьшился в годовом выражении на 27%, до 787,3 млрд рублей. Об этом свидетельствует статистика министерства финансов РФ.

По данным ведомства, за аналогичный период 2024 года нефтегазовые доходы России составили 1,079 трлн рублей.

Также, как следует из статистики, в январе-июле текущего года нефтегазовые доходы уменьшились на 18,5%. По итогам первого полугодия они составили 5,522 трлн рублей.

Данные министерства свидетельствуют, что налоги на добычу нефти и газового конденсата принесли российскому бюджету в июле 2025 года 885,2 млрд рублей. Этот показатель стал на 34,35, чем годом ранее.

В июле Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам июня составили 494,8 млрд руб., что стало минимальным значением с января 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что по сравнению с маем доходы сократились почти на 18 млрд рублей.

Ранее Силуанов заявил о снижении доли нефтегазовых доходов бюджета России.