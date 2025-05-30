Силуанов нашел «антитела» у российской экономики

Российская экономика демонстрирует устойчивость и «выработала антитела» к различным шокам. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«Несмотря на такие жесткие условия российской экономики, она демонстрирует у нас устойчивость. Мы выработали антитела к такого рода шокам», — сказал он на лекции для студентов Финансового университета при правительстве России.

Силуанов добавил, что «антитела» во многом выработаны за счет «продуманной, взвешенной, выверенной бюджетной и финансовой политики».

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Сразу после этого началась подготовка к разработке 18-го пакета санкций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Она также упомянула про «закрытый доклад европейской разведки», согласно которому санкции против России эффективны.

По словам Каллас, основным компонентом 18-го пакета станут меры в сфере энергетики. Она уточнила, что в первую очередь ограничения коснутся потолка цен на нефть, также ЕС хочет ввести санкции в отношении газопроводов «Северный поток» и в финансовом секторе.

Ранее в США пригрозили России 500%-ными вторичными тарифами.