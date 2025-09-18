Эксперт допустил, что «Белавиа» не сократит рейсы в России на фоне запрета США

Эксперт Шатилин: «Белавиа» сохранит рейсы в РФ при запрете США на Boeing

Рейсы белорусской авиакомпании «Белавиа» в Россию не будут сокращены после введенного в США запрета на полеты самолетов Boeing в РФ. Такое мнение высказал основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин в разговоре с ТАСС.

Эксперт связал это с тем, что в Россию от «Белавиа» обычно летают самолеты авиастроительной компании Embraer, а «Боинги» используются на рейсах в другие страны.

По словам Шатилина, после снятия санкций белорусская авиакомпания сможет выполнять рейсы в США на самолетах Airbus A330.

«Но вопрос спроса: тут можно будет их загрузить только за счет трансферных пассажиров из России (и из США в Россию)», — отметил эксперт.

11 сентября прибывший в Минск представитель президента США Джон Коул заявил, что Вашингтон снимает санкции с «Белавиа», которые действовали с апреля 2022 года. Согласно ограничениям, белорусской авиакомпании было запрещено летать в Белоруссию или Россию на принадлежащих Минску, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в Штатах.

Позднее стало известно, что министерство торговли США не разрешило «Белавиа» после снятия санкций пользоваться самолетами Boeing для полетов в Россию.

