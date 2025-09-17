«Белавиа» не сможет летать в РФ на самолетах Boeing после снятия санкций США

США не разрешили «Белавиа» пользоваться самолетами Boeing для полетов в РФ

Министерство торговли Соединенных Штатов не разрешило белорусской авиакомпании «Белавиа» после снятия санкций пользоваться самолетами Boeing для полетов в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что осуществлять рейсы запрещено также в Сирию, Северную Корею, Иран и на Кубу, но есть возможность получить разовое разрешение.

При этом «Белавиа» может выполнять перелеты в другие страны, а также внутренние рейсы на самолетах Boeing, а также заниматься техобслуживанием и ремонтом воздушных судов.

11 сентября прибывший в Минск представитель президента США Джон Коул заявил, что Вашингтон снимает санкции с «Белавиа», которые действовали с апреля 2022 года. Согласно ограничениям, белорусской авиакомпании было запрещено летать в Белоруссию или Россию на принадлежащих Минску, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в Штатах.

Коул также заявил, что США хотят нормализовать американо-белорусские отношения и в ближайшем будущем вернуть посольство в Минск.

Ранее Лукашенко заявил о готовности России к сделке с США по Украине.