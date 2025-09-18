Индийские рыбаки заработали состояние после улова

В индийском штате Западная Бенгалия рыбаки поймали в сети 50 крупных пятнистых горбылей, которые принесли им значительный доход. Об этом сообщает Ei Samay.

По информации издания, рыболовный траулер FB Priyanka проводил лов в Бенгальском заливе. В субботу в сети оказалось сразу 20 пятнистых горбылей, а на следующий день рыбаки поймали еще 30 рыб.

На третий день рыбаки доставили улов на рынок Нагендра-Базар в Даймонд-Харборе. Редкие пятнистые горбыли продавались примерно по 900 рупий (около 860 рублей) за килограмм. Всего за 50 рыб им удалось выручить 450 тысяч рупий (примерно 430 тысяч рублей).

Пятнистый горбыль (Protonibea diacanthus) распространен в регионе Сундарбан на границе Индии и Бангладеш, а также иногда у берегов Андхра-Прадеша и в других индийских штатах. Особую ценность представляют его плавательный пузырь и мясо, используемые в традиционных снадобьях. Рыбу экспортируют в Сингапур, Малайзию, Индонезию, Гонконг и Японию.

В начале сентября издание Smithsonian Magazine сообщало, что в Папуа — Новой Гвинее второй раз в истории была поймана редчайшая акула гоголия, которую в последний раз встречали более 50 лет назад.

Ранее в Индии рыбак стал миллионером, поймав стаю редких рыб.