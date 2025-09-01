В Папуа-Новой Гвинее второй раз в истории поймали редчайшую рыбу

В Папуа-Новой Гвинее поймали гоголию, которую не видели с 1970 года

Папуа-Новой Гвинее второй раз в истории поймали редчайшую акулу гоголию, которую в последний раз встречали более 50 лет назад. Об этом сообщило издание Smithsonian Magazine.

По данным издания, первый и единственный представитель этого вида был пойман в июле 1970 года в заливе Астролябия. Так акула оказалась беременной самкой с крупной головой, широкими глазами и длинным спинным плавником.

Журналисты отметили, что ученые узнали о поимке представителей этого вида при сборе данных для Национального плана действий Папуа — Новой Гвинеи по акулам и скатам. Так, в марте 2020 года в устье реки, впадающей в залив Астролябия, поймали пять самок, а через два года — первого и пока единственного самца гоголии.

Ученые считают, что эти акулы могут быть микроэндемиками, ареал обитания которых сильно ограничен. Морской биолог из университета штата Калифорния в Сан-Хосе Дэвид Эберт допустил, что сейчас может остаться небольшая популяция гоголии.

