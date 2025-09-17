«Балтика» планирует начать производство бутылок

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» учредило дочернюю компанию ООО «Донстеклотех» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

По информации агентства, уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. «Балтике» принадлежат 100% компании. Основной вид деятельности общества — производство полых стеклянных изделий.

«В будущем созданная компания может стать единым оператором по направлению «стеклянная упаковка», — рассказали агентству в пресс-службе «Балтики».

Собеседник агентства добавил, что компания в настоящее время рассматривает различные перспективные направления в рамках стратегического развития «Балтики».

До этого «Интерфакс» со ссылкой на данные финансового отчета сообщал, что датская пивоваренная компания Carlsberg получила около $320 млн в рамках сделки по продаже «Балтики». Агентство напомнило, что сделку закрыли в конце прошлого года.

По условиям сделки датчане должны были полностью выйти из капитала производителя напитка, получив за это денежную выплату, а также доли «Балтики» в своих «дочках» в Казахстане и Азербайджане (Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan).

