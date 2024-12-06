Назван новый владелец «Балтики»

Производитель пива «Балтика» перешел в собственность ООО «ВГ Инвест» после продажи активов датской Carlsberg Group в России. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В соответствии с данными из выписки из реестра, «ВГ Инвест» получила 98,65% пивоваренной компании.

Как пишет газета «Коммерсант», этой российской фирмой руководит Егор Гусельников, он же является вице-президентом «Балтики».

Carlsberg объявила о продаже «Балтики» 3 декабря. По условиям сделки датчане полностью выйдут из капитала производителя хмельного напитка, получив за это денежную выплату, а также доли «Балтики» в своих «дочках» в Казахстане и Азербайджане (Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan). По данным Reuters сумма сделки могла составить 34 млрд руб., или $320,75 млн.

На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ, выводящий из-под внешнего управления Росимущества акции пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие Carlsberg.

Ранее сообщалось, что в России станет больше товаров, которые нельзя купить просроченными.