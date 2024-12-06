Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван новый владелец «Балтики»

Владельцем пивоваренной компании Балтика стала компания ВГ Инвест

close
Shutterstock

Производитель пива «Балтика» перешел в собственность ООО «ВГ Инвест» после продажи активов датской Carlsberg Group в России. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В соответствии с данными из выписки из реестра, «ВГ Инвест» получила 98,65% пивоваренной компании.

Как пишет газета «Коммерсант», этой российской фирмой руководит Егор Гусельников, он же является вице-президентом «Балтики».

Carlsberg объявила о продаже «Балтики» 3 декабря. По условиям сделки датчане полностью выйдут из капитала производителя хмельного напитка, получив за это денежную выплату, а также доли «Балтики» в своих «дочках» в Казахстане и Азербайджане (Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan). По данным Reuters сумма сделки могла составить 34 млрд руб., или $320,75 млн.

На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ, выводящий из-под внешнего управления Росимущества акции пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие Carlsberg.

Ранее сообщалось, что в России станет больше товаров, которые нельзя купить просроченными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами