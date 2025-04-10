«Нужно возвращать»: министр спорта Дегтярев выступил за продажу пива на стадионах

Министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за возвращение продажи пива на стадионы. Он заявил, что слабоалкогольные напитки — это часть культуры спортивных болельщиков. Вместе с тем запрет пытались снять и раньше, но решение так и не было принято. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за снятие запрета на продажу пива на стадионах во время матчей и соревнований.

«Возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, спорту. Это культура боления, и люди, которые приходят на стадион, они не спортсмены, они болельщики», — рассказал Дегтярев во время интервью на радиостанции «Серебряный дождь».

Министр заявил, что если человек хочет выпить, то купит алкоголь в ближайшем магазине или ларьке.

«Так вот эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание стадионов и спортобъектов, но эта межведомственная работа, и диалог идет вяло», — сказал Дегтярев.

Продажу слабоалкогольных напитков запретили на спортивных объектах в России в 2005 году. За год до этого под запрет попала и реклама таких напитков на стадионах.

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При этом запрет неоднократно пытались снять. В 2014 году с такой инициативой выступило Минэкономразвития, а спустя два года – Минпромторг.

Однако для крупных международных соревнований, спонсорами которых были пивоваренные компании, были сделаны исключения. Пиво продавали в фан-зонах во время чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, а также в период проведения Кубка конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018-м. Продавали слабоалкогольные напитки в Петербурге и во время двух матчей Евро-2020, которые проходили в городе.

«Пиво — не источник алкоголизма. Это традиция»

Осенью 2024 года зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев подчеркивал, что будет добиваться возвращения пива на стадионы.

«Пиво — это не источник алкоголизма. При этом если это дозировано <...> Ну сколько вы пива выпьете на стадионе во время игры? И это традиция же. На хоккее, футболе и других мероприятиях в других странах пиво есть», — отмечал он.

По его словам, Минздрав и правоохранители были против, но удалось прийти к единой позиции

Поддержка законопроекта была и от Минфина.

«Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу. Там есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством», — приводил ТАСС слова заместителя министра финансов Алексея Сазанова.

При этом, как сообщил недавно «Спорт-Экспресс», ссылаясь на источник в правительстве, категорически против возвращения пива на стадионы выступает вице-премьер России Татьяна Голикова.

Ожидалось, что запрет на продажу пива на стадионах снимут в обмен на введение Fan ID для болельщиков, желающих посетить матчи Российской премьер-лиги, но этого не произошло. Не сняли запрет и после заключения контракта РПЛ с пивоваренной компанией «Балтика», в договоре с которой фигурирует безалкогольная линейка продукции.

По информации источника «СЭ», в правительстве давали понять, что в ближайшее время пиво на стадионы не вернут. Однако это было до сегодняшнего выступления министра спорта страны.