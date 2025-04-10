«Нужно возвращать»: министр спорта Дегтярев выступил за продажу пива на стадионах

Министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за снятие запрета на продажу пива на стадионах во время матчей и соревнований.
«Возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, спорту. Это культура боления, и люди, которые приходят на стадион, они не спортсмены, они болельщики», — рассказал Дегтярев во время интервью на радиостанции «Серебряный дождь».
Министр заявил, что если человек хочет выпить, то купит алкоголь в ближайшем магазине или ларьке.
«Так вот эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание стадионов и спортобъектов, но эта межведомственная работа, и диалог идет вяло», — сказал Дегтярев.
Продажу слабоалкогольных напитков запретили на спортивных объектах в России в 2005 году. За год до этого под запрет попала и реклама таких напитков на стадионах.
При этом запрет неоднократно пытались снять. В 2014 году с такой инициативой выступило Минэкономразвития, а спустя два года – Минпромторг.
Однако для крупных международных соревнований, спонсорами которых были пивоваренные компании, были сделаны исключения. Пиво продавали в фан-зонах во время чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, а также в период проведения Кубка конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018-м. Продавали слабоалкогольные напитки в Петербурге и во время двух матчей Евро-2020, которые проходили в городе.
«Пиво — не источник алкоголизма. Это традиция»
Осенью 2024 года зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев подчеркивал, что будет добиваться возвращения пива на стадионы.
«Пиво — это не источник алкоголизма. При этом если это дозировано <...> Ну сколько вы пива выпьете на стадионе во время игры? И это традиция же. На хоккее, футболе и других мероприятиях в других странах пиво есть», — отмечал он.
По его словам, Минздрав и правоохранители были против, но удалось прийти к единой позиции
Поддержка законопроекта была и от Минфина.
«Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу. Там есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством», — приводил ТАСС слова заместителя министра финансов Алексея Сазанова.
При этом, как сообщил недавно «Спорт-Экспресс», ссылаясь на источник в правительстве, категорически против возвращения пива на стадионы выступает вице-премьер России Татьяна Голикова.
Ожидалось, что запрет на продажу пива на стадионах снимут в обмен на введение Fan ID для болельщиков, желающих посетить матчи Российской премьер-лиги, но этого не произошло. Не сняли запрет и после заключения контракта РПЛ с пивоваренной компанией «Балтика», в договоре с которой фигурирует безалкогольная линейка продукции.
По информации источника «СЭ», в правительстве давали понять, что в ближайшее время пиво на стадионы не вернут. Однако это было до сегодняшнего выступления министра спорта страны.