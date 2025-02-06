Названа сумма, которую получил Carlsberg за продажу «Балтики»

Carlsberg выплатили около $320 млн в рамках сделки по продаже «Балтики»

Датская пивоваренная компания Carlsberg получила около $320 млн в рамках сделки по продаже «Балтики», пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные финансового отчета компании за 2024 год.

Как напоминает агентство, сделку закрыли в конце прошлого года. 6 декабря на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась информация, согласно которой производитель пива «Балтика» перешел в собственность ООО «ВГ Инвест» после продажи активов датской Carlsberg Group в России. В соответствии с данными из выписки из реестра, «ВГ Инвест» получила 98,65% пивоваренной компании.

Carlsberg объявила о продаже «Балтики» 3 декабря. По условиям сделки датчане должны были полностью выйти из капитала производителя хмельного напитка, получив за это денежную выплату, а также доли «Балтики» в своих «дочках» в Казахстане и Азербайджане (Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan).

Агентство Reuters тогда писало, что сумма сделки могла составить как раз 34 млрд руб., или $320,75 млн.

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