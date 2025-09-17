В МФП поддержали продление отпуска до 35 денй

Заместитель председателя Московской федерации профсоюзов (МФП) Сергей Чиннов заявил ТАСС, что МФП поддерживает инициативу об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней.

По словам Чиннова, важно, чтобы работники могли полноценно отдыхать, восстанавливать силы и проводить время с семьей.

«Подобная идея не нова. Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов. Особенно это актуально для организаций, где нет профсоюзов», — пояснил зампредседателя МФП.

Он добавил, что профсоюзы выступают и за переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением «достойной заработной платы». Чиннов уточнил, что это позволит укрепить здоровье работников и повысить производительность труда.

17 сентября член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров говорил, что увеличение оплачиваемого отпуска на неделю приведет к огромным расходам без эффекта для работников.

Накануне депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в России необходимо увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. По его мнению, законопроект нужен по причине того, что стрессоемкость рабочего процесса радикально выросла.

Новичков считает, что в увеличении дней отдыха нуждаются не только россияне предпенсионного возраста, но и молодые работники, а также люди среднего возраста. Депутат выразил уверенность, что граждане России оценят подобную меру социальной поддержки, и пообещал отстаивать ее в комитетах и фракциях.

