Германия в июле увеличила поставки пива в Россию

Евростат: ФРГ увеличила продажи пива в РФ до максимальных с начала года €1,7 млн
Depositphotos

Германия в июле увеличила поставки пива в Россию до максимальных с начала года €1,7 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в июне Германия поставила в Россию пива на €1,5 млн.

Поставки пива в Россию увеличили и другие европейские страны. В частности, Чехия нарастила экспорт пива на 11% до €2 млн, Латвия — на 60% до €1,45 млн. В общем Евросоюз в июле поставил пива в Россию на €7,4 млн.

13 сентября РИА Новости сообщало, что в период с января по июнь 2025 года Россия сократила закупки пива из-за рубежа почти в два раза, при этом основным поставщиком напитка стал Китай.

За первое полугодие российские компании ввезли иностранного пива на $72,1 млн, что на 47,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($137,1 млн). В основном упал экспорт из недружественных стран в связи с повышением пошлин на импорт этого напитка.

Ранее сообщалось, что в России зарубежное вино за год подорожало на 40%.

